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أخبار البلد

وزير الدولة للإعلام ينعى الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي ويقدم التعازي لأسرته

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:00 م
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام
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حمادة خطاب

نعى وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، ببالغ الحزن و الأسي الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بالأمن الوطني والذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، والتي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.


وقدم هيكل في بيان له باسمه وباسم وزارة الدولة للإعلام خالص التعازي لأسرة الشهيد الكريمة، سائلًا الله أن يمنحهم الصبر والسلوان.


وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد المقدم فوزي خلال مواجهة نارية بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، مساء الثلاثاء، في منطقة الأميرية بالقاهرة.

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