تركته خطيبته فانتحر.. البحث عن جثة شاب فى نهر النيل بالعياط

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها للبحث عن شاب غرق في ترعة الجيزاوية بالعياط.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بغرق شاب بترعة الجيزاوية بقرية المساندة بالعياط.





انتقلت علي الفور قوة أمنية من مركز الشرطة وقوات الإنقاذ النهري، وعثرت قوات المباحث علي "شبشب" الغريق ومتعلقاته الشخصية والتي تعرفت عليها أسرته.





وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن الشاب فسخ خطبته منذ فترة ما أدي لسوء حالته النفسية وألقي نفسه بالترعة ليتخلص من حياته.





تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق بينما تواصل قوات الانقاذ النهري البحث عن الغريق.