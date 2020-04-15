بمناسبة قرب شهر رمضان.. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لوالدها الراحل

شاركت الفنانة ايمى طلعت زكريا متابعيها بصورة لوالدها الراحل طلعت زكريا من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت ايمى طلعت زكريا على الصورة قائلة "كل سنة وأنت فى الجنة طيب يا راجل يا طيب .. رمضان كريم "
يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "إيمي طلعت زكريا"، في مسلسل "بت القبايل'' الذي يناقش تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية.
وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من سميرة عبد العزيز، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وأخرون، وإخراج "حسني صالح".