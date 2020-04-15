بمناسبة قرب شهر رمضان.. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لوالدها الراحل

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "إيمي طلعت زكريا"، في مسلسل "بت القبايل'' الذي يناقش تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من سميرة عبد العزيز، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وأخرون، وإخراج "حسني صالح".