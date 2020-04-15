مدير الجبلاية عن موعد فترة انتقالات ثالثة استثنائية: "الله أعلم"

علق وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة على إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن إمكانية فتح الباب لوجود فترة انتقالات اللاعبين ثالثة تكون استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا فى العالم.

كان الفيفا أعلن مؤخرا عن إمكانية فتح الباب لوجود فترة انتقالات ثالثة استثنائية للاعبين فى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا فى ربوع العالم.





قال العطار فى تصريحات خاصة لصدى البلد.عن إمكانية وجود فترة انتقالات ثالثة "استثنائية" بسبب كورونا .. الله اعلم هنشوف..





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تمديد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.