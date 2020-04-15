كالأبطال.. شاهد كيف استقبل أطباء بلجيكا زميلهم اللبناني المصاب بـ كورونا

استقبل الطاقم الطبي في مستشفى Erasme ببلجيكا، أحد الأطباء بالتصفيق والتهليل عقب خروجه من غرفة العناية المركزة التي دخلها عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خروج الطبيب اللبناني محمد مراد من العناية المركزة بعد عبور المرحلة الخطرة عقب إصابته بفيروس كورونا، ليستقبله زلاؤه الأطباء والممرضين استقبال الأبطال.





وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن الطبيب مراد أصيب بالفيروس أثناء قيامه بواجبه وعلاجه لمصابي كورونا، وخرج من العناية المركزة بعد علاج دام لشهر.

وأعلنت السلطات البلجيكية، عن تسجيل 530 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 31 ألفًا و119.





وبحسب بيان لمركز إدارة الأزمات البلجيكي، توفى 262 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4 آلاف و157.



