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أخبار العالم

فنلندا تعلن أول إجراء لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:31 ص
فنلندا تعلن أول إجراء
فنلندا تعلن أول إجراء لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت فنلندا، الأربعاء، عن رفع إغلاق العاصمة هلسنكي، في أول إجراء لتخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.

وفي سياق متصل، قررت السلطات الدنماركية إعادة فتح المدارس بعد شهر من إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

وتخطى عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز المليونين، فيما يقترب عدد المتعافين المسجلين من النصف مليون، مقابل أكثر من 126 ألف وفاة.
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