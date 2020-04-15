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أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعى للمستثمرات العرب: استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص..صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:33 ص
وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى
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كتب محمد عبد المنعم
استقبلت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسى و مشاركة النقيب العام للمستثمرين الصناعيين المحاسب محمد جنيدى، بهدف بحث آليات التعاون المشترك فى ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتحديات الناجمة عنها.

وحضر اللقاء المهندس مجدى فانوس رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب والمهندس ياسر علي 

ورحبت وزيرة التضامن بالتعاون مع الاتحاد وأكدت أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف المجالات التى تقوم بها خاصة مع المستجدات في ظل الظروف الراهنة. 

واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة في مجالات الحماية والرعاية والتنمية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا والتوجه نحو بناء قواعد البيانات والتحول الرقمي .

وخلال اللقاء، تقدمت د. هدى يسى رئيس الاتحاد، بمبادرة لدعم كبار السن ودور المسنين من خلال التوعية والرعاية الصحية فى تلك المرحلة والعاملين على خدمتهم  وذلك فى ظل توجهات ورعاية  وزيرة التضامن.

وتم الاتفاق على التعاون في مجالات رعاية المسنين وتطوير مراكز التكوين المهني والمشاركة في حملات التوعية التي تنفذها الوزارة .

وزيرة التضامن الاجتماعى للمستثمرات العرب: استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص..صور
وزيرة التضامن الاجتماعى للمستثمرات العرب: استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص..صور
وزيرة التضامن الاجتماعى للمستثمرات العرب: استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص..صور
وزيرة التضامن الاجتماعى للمستثمرات العرب: استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص..صور
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