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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ نرمين ماهر على السوشيال ميديا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:30 ص
نرمين ماهر
نرمين ماهر
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سيد احمد
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :


صباح الفل - مشاء الله - احلى نرمين فى الدنيا 


يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.


المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.


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