AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فنانة شهيرة تنجو من حريق هائل فى منزلها

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:37 ص
حريق هائل
حريق هائل
Advertisements
أحمد إبراهيم
انقذت العناية الالهية الفنانة السعودية ​ريم عبد الله​ من حريق هائل نشب في منزلها بعد ان قامت شقيقتها باستخدام وصلة كهربائية وحدث ماس كهربائى.

وكشفت ريم عبد الله فى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواضل الاجتماعى انستجرام كافة تفاصيل الحادث قائلة : "أن المنظر كان مفجعا بسبب الحريق وأنها علمت بالحريق بإنذار الدخان خلال تواجدها فى الغرفة المجاورة". 

وأضافت ريم عبد الله قائلة :" كان فى توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتى ووضعت سلك شبكة الفاير وتفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق ينبهني، وانهبلنا لما جاءنا إنذار الحريق وجرينا على الغرفة ووجدنا الدنيا كلها محترقة ودخان لكن تم اخماد الحريق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من حقوق القاهرة على حريق كنترول الكلية

حريق محدود بمبنى ديوان عام محافظة الفيوم

السيطرة على حريق هائل بمزارع قرية القصر في الوادي الجديد

صور قاسية.. تفحم 82 رأس ماشية في حريق هائل بالفيوم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الرابع للمحافظين عبر الفيديو كونفرانس

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

بسبب محمد رمضان.. أمير طعيمة يهاجم لاعب نادي الأهلي

ثلاث مكونات من منزلك..تخلصي من بقع ورائحة الأثاث بمعطر طبيعى

الحرس الإيراني: إنتاج جهاز لكشف كورونا على بعد 100 متر

اعرف الحقيقة.. 5 معلومات خاطئة عن فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى.. نيسان كيكس 2021 الجديدة بدون تمويهات.. صور

بعد نوبة عمل شاقة.. ممرضة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها رسالة تهديد وإهانة

اعرف الحقيقة.. 5 معلومات خاطئة عن فيروس كورونا