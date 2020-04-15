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اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2020‎

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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احمد علام
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات للجرام، خلال بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، 15-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 176.57 درهم، بعد أن كان يسجل 177.13 درهم.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي. 

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (201.79 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54.94دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (184.98 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.36دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (176.57 درهم إماراتي) أي ما يعادل (48.07 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 ( 151.34 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.20 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 ( 117.71درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.05 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (100.89 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.47 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,276 درهم إماراتي) أي ما يعادل (1,709 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,413  درهم إماراتي) أي ما يعادل (384.56 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (201,790 درهم إماراتي) أي ما يعادل (54,936 دولار أمريكي)

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