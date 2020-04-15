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برلمان

فرج عامر: ثقتنا بلا حدود فى صقور الداخلية لسحق الإرهابيين بعد نحاجها فى تصفية خلية الأميرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:45 م
النائب فرج عامر
النائب فرج عامر
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فريدة محمد

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان ثقتة المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بلا حدود فى قدرة الشرطة المصرية على سحق الارهاب والارهابيين موجهة التحية لصقور وبواسل قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية بعد نجاحهم فى تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية.

وقال " عامر " فى بيان له اصدره اليوم ان هذا النجاح يؤكد احترافية الاجهزة الأمنية فى مواجهة الخلايا الارهابية رغم الاهتمام الكبير من جميع مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة المصرية بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا متوجها بخالص العزاء الى أسرة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى الذى استشهد خلال تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة.

كما توجه بخالص بالدعاء الى الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته الصبر والسلوان وان يمن الله عز وجل بالشفاء العاجل على جميع المصابين وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وأفادت المعلومات الأولية أن تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والخلية الإرهابية جاء إثر تصدى مبكر من رجال الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر.وحذرت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أهالى الأميرية وخاصة منطقة تبادل إطلاق النار من فتح النوافذ أو الظهور فيها وطالبتهم بالاحتماء بالجدران حتى لا تصيبهم الرصاصات المتطايرة.

وعرضت قنوات فضائية، مقاطع فيديو تكشف تعامل رجال الشرطة مع مجموعة الإرهابيين داخل شقة سكنية بالأميرية ويأتي الحادث في إطار عدم اكتراث أعداء الوطن بأى شيء ففي الوقت الذى تشرف فيه شرطتنا المصرية الباسلة على حماية الشعب من الوباء العالمى "كورونا" الذى ينشط خفافيش الظلام من الإرهابيين والموالين لهم.
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