AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لوقف انتشار كورونا.. إجراءات التباعد الاجتماعي قد تستمر حتى 2022

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:32 م
اجراءات التباعد الاجتماعي
اجراءات التباعد الاجتماعي قد تستمر حتى 2022
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
كشفت دراسة جديدة في جامعة هارفارد الأمريكية، أنه قد تكون هناك حاجة لمواصلة بعض إجراءات التباعد الاجتماعي حتى عام 2022 على الأقل لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تقول الدراسة إنه قد تكون هناك حاجة لفترات متقطعة من التباعد الاجتماعي لمدة عامين أخرين لمنع حدوث طفرات جديدة في العدوى.

ووفقا للدراسة، التي نشرت أمس الثلاثاء في مجلة "ساينس"، حذر الباحثون من أن رفع جميع تدابير التباعد الإجتماعي في وقت واحد قد يجعل الطفرة الثانية في العدوى أكثر حدة.

ونوه الباحثون على أن فترة واحدة من إجراءات التباعد الإجتماعي، كالتي تطبق حاليا، لن تكون كافية  لوقف تفشي الفيروس.

من المقرر أن تنتهي إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية في الولايات المتحدة في 30 أبريل، لكن خبراء الصحة يحثون على استمرار الإجراءات لاحتواء الفيروس المستجد.

وتقول الدراسة إن هناك مجموعة من العوامل ستلعب دورًا في مسار فيروس "كوفيد-19" على مدى السنوات القليلة المقبلة، من بينها إذا كان موسميا ومدى الحصانة.

يعتقد خبراء الصحة أنه من غير المرجح أن يسلك فيروس كورونا نفس مسار فيروس سارس، في أن يتم القضاء عليه من خلال تدابير الصحة العامة المكثفة. وبدلًا من ذلك، يمكن أن يشبه انتقال العدوى جائحة الإنفلونزا من خلال التداول الموسمي.

يقول الباحثون أنه في جميع السيناريوهات التي تم طرحها، بما في ذلك التباعد الاجتماعي لمرة واحدة والتباعد المتقطع، تتصاعد العدوى عندما يتم رفع تدابير التباعد الاجتماعي.

وأضاف الباحثون أن العلاجات يمكن أن تخفف من الحاجة إلى التباعد الاجتماعي الصارم، ولكن في حالةغياب هذه العلاجات، قد يلزم الحفاظ على المراقبة والتباعد المتقطع حتى عام 2022.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: الوحدة والعزلة الاجتماعية تسبب أمراضا أخطر من كورونا

الصحة العالمية: فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا

بينها مصر والسعودية.. كابوس كورونا سينتهي خلال الربيع والصيف في هذه الحالة

8 سلالات لـ فيروس كورونا تنتشر حول العالم.. أصحاب السمنة ونقص الوزن الأكثر عرضة للمرض.. تعرف على السارس وأعراضه الخفية

تفوقت على أمريكا وإيطاليا.. بشرى عالمية سارة عن مصر في مواجهة كورونا

قبل ظهور الأعراض.. اختبار بريطاني جديد لتحديد الإصابة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد نوبة عمل شاقة.. ممرضة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها رسالة تهديد وإهانة

في ذكرى ميلاد عبد الفتاح القصري.. عاش حياة مأساوية.. عدد زيجاته

القبض على نجمي اتحاد جدة بسبب سخريتهما من الشرطة السعودية

بشرى سارة.. جامعة سعودية تتوصل لنتائج تقضى على فيروس كورونا

شاهد.. هيفاء وهبي قبل عمليات التجميل ودخول الفن

سيد عبدالحفيظ: فايلر يرغب في عودة 3 لاعبين لـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحول إلى مليونير في لحظة.. أمريكي يكتشف إيداع 8 ملايين دولار بحسابه

ميزة جديدة بسبب الحظر.. مد فترة ضمان نيسان ٣ أشهر

رغم إصابتها بالسرطان ومشاكل في الرئة.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا