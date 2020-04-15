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حوادث

الداخلية: غلق 14 مركزا تعليميا خلال 24 ساعة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:16 م
غلق مراكز تعليمية
غلق مراكز تعليمية مخالفة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وبحسب بيان، الأربعاء، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (914) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (211) قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار و ضبط (255) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.
   
وتمكنت الحملات من غلق (14) مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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