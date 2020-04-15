الإفتاء: إلغاء احتفالية رؤية هلال رمضان 2020

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠٢٠م.

واكدت دار الإفتاء، إنها المسؤولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع.

ويستحب عند رؤية الهلال، أن نقول دعاء رؤية الهلال ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).



