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ديني

الإفتاء: إلغاء احتفالية رؤية هلال رمضان 2020

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:36 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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محمد شحتة
قررت دار الإفتاء المصرية، إلغاء احتفالية رؤية هلال شهر رمضان. 

وأعلنت دار الإفتاء، أنه سيتم بث كلمة في بث مباشر على الصفحة يلقي فيها المفتي كلمته في إعلان نتيجة الاستطلاع، كما ستبث على التليفزيون المصري. 

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠٢٠م. 

واكدت دار الإفتاء، إنها المسؤولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع.

ويستحب عند رؤية الهلال، أن نقول دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).

وذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن كل المخلوقات تعبده، وتُسَبِّح بحمده؛ قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء من الآية:44]؛ ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعر ذلك جيدًا؛ ومن ثَمَّ نجده في بعض الأحاديث يُخاطب هذه المخلوقات غير العاقلة، ويخبرها أنه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعبدون الله عز وجل معها، وكان من هذه المخاطبة ما يفعله مع الهلال في أول كل شهر هجري (قمري)، كما في الحديث الذي معنا.
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