بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

وجاء ظهور نيفين مندور خلال حضورها حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها وبدى عليها علامات التغيير الذى طرأ على وجهها.





وشهدت الصورة عديد من التعليقات حيث جاء تعليق البعض بأن طرأت على شكلها عديد من التغيرات بينما رأى بعض المتابعين أنها ليست تغييرات كبيرة فيما أشار آخرون إلى أن علامات التقدم في السن تظهر على وجهها بوضوح.



