انتشار لقوات الشرطة فى الشوارع استعدادا لتنفيذ قرار حظر التجوال

نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة استعدادا لتنفيذ قرار حظر التجوال على كافة الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.





وكشفت مصادر أمنية أنه منذ الساعة الخامسة تجولت دوريات أمنية للتأكد من إغلاق كافة المحلات، ويستمر حظر التجول حتى السادسة من صباح اليوم التالي.





وأشارت المصادر إلي أن الإجراءات كانت تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم وكانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة علي مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.





وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين وسيتم إلقاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.



