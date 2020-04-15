أخبار الزمالك.. مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. رحيل أوناجم بفرمان من كارتيرون













كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تجهيزه ردا بالمستندات والصوت والصورة على ادعاءات حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق السابق بعدم الحصول على مستحقاته المالية.













أقام محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك حفل خطوبته، رغم التحذيرات التي أقرتها وزارة الصحة بمنع الاختلاط أو التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

















كشفت تقارير مغربية، عن استغناء حميد أحداد أو محمد اوناجم لـ ضم وليد الكرتي نجم الوداد المغربي بعد قرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.

















تلقى نادي الزمالك اليوم الاربعاء، خطابا من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بتفاصيل الحكم الصادر ضد القلعة البيضاء في قضية التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق.





















كشف أحمد عبد الفتاح، محامى نادى الزمالك ، أن النادي الأبيض سوف يتقدم بطعن على الحكم الصادر للاعب التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق السابق.





















كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام مسئولو النادي بايداع راتب شهرين للثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم.