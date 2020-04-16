جوجل بلاي تطرح ميزة جديدة للأطفال.. تعرف عليها

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن خدمة جديدة لمستخدميها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وبدء تطبيق الحجر المنزلى لمكافحة الفيروس، وبالتالى بقاء الأطفال في المنزل دون الذهاب إلى المدارس .





وبحسب موقع CNET التقنى، أدي ذلك إلى دفع الآباء والأمهات للبحث عن التطبيقات والمحتويات التعليمية المهمة لأطفالهم عبر الإنترنت، وإستغرقوا وقتًا كثيرًا للعثور على محتوي مفيد.





ولكن الشركة قالت إنها تريد أن تساعد الآباء فى العثور على هذا المحتوى من خلال قسم جديد، عبر متجر التطبيقات الخاص وإتاحتها لجميع الهواتف العاملة بنظام أندرويد.





وتطلق الشركة علامة تبويب جديدة تسمى kids تحتوى على تطبيقات معتمدة، حيث يتم تصنيف المحتوى من قبل مبرمجي Google لتنظيم التطبيقات، و تسجيلها استنادًا إلى معايير تتضمن العمر والرسائل التعليمية للأطفال.





وأوضحت Google أن الخاصية الجديدة كان من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، ولكن بسبب الإغلاق غير المسبوق الذي تواجهه الولايات المتحدة عبر المدارس والمكتبات والمطاعم والمؤسسات لإيقاف انتشار COVID-19، سيتم إطلاق Kids في أمريكا وجميع أنحاء العالم.



