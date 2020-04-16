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تكنولوجيا

جوجل بلاي تطرح ميزة جديدة للأطفال.. تعرف عليها

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:25 ص
جوجل بلاي
جوجل بلاي
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن خدمة جديدة لمستخدميها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وبدء تطبيق الحجر المنزلى لمكافحة الفيروس، وبالتالى بقاء الأطفال في المنزل دون الذهاب إلى المدارس . 

وبحسب موقع CNET التقنى، أدي ذلك إلى دفع الآباء والأمهات للبحث عن التطبيقات والمحتويات التعليمية المهمة لأطفالهم عبر الإنترنت، وإستغرقوا وقتًا كثيرًا للعثور على محتوي مفيد.

ولكن الشركة قالت إنها تريد أن تساعد الآباء فى العثور على هذا المحتوى من خلال  قسم جديد، عبر متجر التطبيقات الخاص وإتاحتها لجميع الهواتف العاملة بنظام أندرويد.

وتطلق الشركة علامة تبويب جديدة تسمى kids تحتوى على تطبيقات معتمدة، حيث يتم تصنيف المحتوى من قبل مبرمجي Google لتنظيم التطبيقات، و تسجيلها استنادًا إلى معايير تتضمن العمر والرسائل التعليمية للأطفال.

وأوضحت Google أن الخاصية الجديدة كان من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، ولكن بسبب الإغلاق غير المسبوق الذي تواجهه الولايات المتحدة عبر المدارس والمكتبات والمطاعم والمؤسسات لإيقاف انتشار COVID-19، سيتم إطلاق Kids في أمريكا وجميع أنحاء العالم.

وتضاعف عدد المستخدمين لمنصة Google Classroom من 50 مليوناً  إلى 100 مليون شخص، إلا أنه في وقت سابق من هذا الشهر ، تعرضت الشركة لدعوى قضائية حول أدوات الفصل الدراسي، بعد ما رفع طفلان من إلينوي دعوى قضائية ضد عملاق البحث بتهمة انتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، وهو قانون فيدرالي لحماية بيانات الأطفال على الشبكة العنكبوتية.
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