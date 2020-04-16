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فن

فى عيد ميلاد إيفا.. عمرها واسمها الحقيقى وعادل إمام سبب شهرتها

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:39 ص
الفنانة ايفا
الفنانة ايفا
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أحمد إبراهيم

تحتلف اليوم الفنانة إيفا بعيد ميلادها الـ 67 عاما وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأدوار الثانوية إلا أنها استطاعت أن تلفت الأنظار إليها. 

اسمها الحقيقي (إيفلين محروس شاهين) وتلقت تعليمها في المدارس الأجنبية، وكانت بدايتها الفنية من خلال المسرح، وفي السينما تميزت بأدوار الإغراء وعرفها الجمهور من خلال فيلم "عنتر شايل سيفه" مع النجم عادل إمام. 

ثم توالت أفلامها السينمائية أبرزها انفجار، جواز عرفي، عروسة البحر، تحدي الأشرار ومسجون ترانزيت مع الراحل نور الشريف والفنان أحمد عز، وفي المسرح شاركت فى أهلا يا دكتور، في عز الظهر، البغبغان، أخويا هايص وأنا لايص، الزعيم ونيولوك.

وظهرت إيفا في العديد من المسلسلات منها وكسبنا القضية، رحلة في نفوس البشر، أبو العلا 90، رحلة السيد أبو العلا البشري، فيه حاجة غلط، هاربات من الماضي، الأصدقاء، ملكة في المنفي، المصراوية، ونيس وأيامه، قضية نسب، أسمهان، واحة الغروب، سابع جار، أكتوبر الآخر وللحب فرصة أخيرة.

ورغم أعمالها الفنية القليلة وتقدمها في العمر إلا أنها مازالت عالقة بأذهان المشاهدين منذ فيلم "عنتر شايل سيفه" حتى آخر أعمالها مسلسل "للحب فرصة أخيرة" مع داليا البحيري وفراس سعيد وأمل رزق. 
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