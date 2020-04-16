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فن

بعد وفاته .. احمد دياب الاكثر بحثا على جوجل

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:22 ص
الفنان احمد دياب
الفنان احمد دياب
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان احمد دياب محرك بحث جوجل بعد مرور ساعات على وفاته وتشيع جثمانه فجر اليوم الخميس. 

وقررت أسرة الفنان الراحل احمد دياب أن تقوم بتشييع جثمانه بعد صلاة الفجر اليوم دون أقامة اى مراسم للجنازة او العزاء. 

وكان السيناريت عمرو محمود ياسين، اعلن وفاة أحمد دياب، دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وكتب عمرو محمود ياسين، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "رحيل الفنان احمد دياب انا لله و انا اليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة.

أحمد دياب الذي ولد في التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

وكتب عمرو محمود ياسين، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" قائلا: "رحيل الفنان احمد دياب انا لله و انا اليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة.

يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 74 عام بعدما قدم العديد من الاعمال الفنية الهامة على مدار مشواره الفني.

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