إدارة المواقع الإلكترونية .. أول برنامح تدريبي عن بُعد بجامعة بنها.. صور

بدأ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها أولى دوراته التدريبية الإجبارية لإدارة المواقع الالكترونية عن بعد باستخدام تطبيق زووم وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.





وقال السعيد إن الدورات تأتي في إطار حرص جامعة بنها، لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا، وفي ضوء خطة الجامعة للتحول الرقمي وتطوير استراتيجيات التدريب والتعلم الذاتي.





وأشار إلى أن عقد الدورات باستخدام تطبيق زووم نظرا للظروف الاستثنائية التي تواجه البلاد لانتشار فيروس كورنا المستجد، وتأثير ذلك على أنشطة المؤسسات التعليمية.





من جانبه أكد الجيزاوى أن برنامج إدارة المواقع الالكترونية يهدف الى اكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس في التعامل مع المنصات الالكترونية المختلفة وتوظيفها في مجالات التعليم والتواصل مع الطلاب والبحث العلمي والنشر الدولي وخلق اتجاه ايجابي لدى هيئة التدريس لاستخدام والاستفادة من هذه المنصات الالكترونية سواء التي توفرها الجامعة او المتوفرة على الانترنت وتقدمها شركات عالمية وما لذلك من تأثير كبير على تصنيف الجامعة العالمي.





وأضاف الدكتور علاء متولي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ان الدورات شارك فيها 25 متدربا من اعضاء هيئة التدريس، مشيرا الى ان تطبيق التدريب عن بعد جاء تلبية لطلبات المتدربين والتيسير على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا.