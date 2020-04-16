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سيارات

مازدا 2023 بمواصفات بي إم دبليو.. تعرف على موعد صدورها

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:01 م
مازدا
مازدا
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عزة عاطف

لك أن تتخيل وجود سيارة مازدا بمواصفات سيارة بي إم دبليو على أرض الواقع، إنه بالفعل ما تتجه إليه الشركة اليابانية في تصميم موديل مازدا 6 من سيارتها السيدان المعاد تصميمها طراز 2022.


تنطلق السيارة السيدان مازدا 6 موديل 2023 خلال نهاية عام 2022 وفقًا لموقع كار أند درايفر، وذلك بعدما تم تعديلها وإعادة تصميمها لتشمل تغييرات جذرية مستوحاة من سيارة بي إم دبليو الجديدة.

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تتميز سيارة مازدا 6 لعام 2023 بمحرك 6 سلندر خطي مزودة بتقنية Skyactiv-X، كما سيتم إضافة نظام هجين بقوة كهربائية 48 فولت يدعم عمل محرك البنزين.


تعتمد السيارة السيدان اليابانية على قاعدة عجلات تدعم نظام الدفع الخلفي الجديد للسيارة، وتتناسب مع تزويد مازدا 6 لعام 2023 بـ محرك تصميمه طولي، وهو ما سيتوافر بقوة في سيارات مازدا بجيلها المستقبلي الجديد، مثل لكزس RC و لكزس IS القادمتين.


كانت الشركة اليابانية قد أطلقت في وقت سابق سيارة مازدا فيجن كوبيه الاختبارية خلال معرض طوكيو للسيارات عام 2017، حيث ظهرت السيارة الرياضية الكوبيه مزودة بـ4 أبواب، ومن المتوقع أن تستوحي مازدا 6 تصميمها الجديد منها.

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