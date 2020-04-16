مازدا 2023 بمواصفات بي إم دبليو.. تعرف على موعد صدورها

لك أن تتخيل وجود سيارة مازدا بمواصفات سيارة بي إم دبليو على أرض الواقع، إنه بالفعل ما تتجه إليه الشركة اليابانية في تصميم موديل مازدا 6 من سيارتها السيدان المعاد تصميمها طراز 2022.





تنطلق السيارة السيدان مازدا 6 موديل 2023 خلال نهاية عام 2022 وفقًا لموقع كار أند درايفر، وذلك بعدما تم تعديلها وإعادة تصميمها لتشمل تغييرات جذرية مستوحاة من سيارة بي إم دبليو الجديدة.

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تتميز سيارة مازدا 6 لعام 2023 بمحرك 6 سلندر خطي مزودة بتقنية Skyactiv-X، كما سيتم إضافة نظام هجين بقوة كهربائية 48 فولت يدعم عمل محرك البنزين.





تعتمد السيارة السيدان اليابانية على قاعدة عجلات تدعم نظام الدفع الخلفي الجديد للسيارة، وتتناسب مع تزويد مازدا 6 لعام 2023 بـ محرك تصميمه طولي، وهو ما سيتوافر بقوة في سيارات مازدا بجيلها المستقبلي الجديد، مثل لكزس RC و لكزس IS القادمتين.



