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اقتصاد

مصر وإيطاليا توقعان اتفاق مشروع الرعاية الاجتماعية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
وقعت مصر وايطاليا، اتفاق مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالاقصر بقيمة 42 مليون جنيه، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة، ومنجيستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر.


ويقدم المشروع حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الاكثر احتياجا فى محافظة الأقصر احدى محافظات صعيد مصر، فى اطار مساندة هذه الأسر حيث يتضمن المشروع دعم تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس المجتمعية وأسرهم وخاصة النساء، والشباب والفتيات من خلال مناهج ابتكارية متعددة التخصصات تستكمل برامج الرعاية الاجتماعية القومية من تقديم الوجبات والتدريب المهنى والتدريب على المهارات الحياتية، وتدوير القروض الصغيرة.


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا، موضحة أن قيمة محفظة التعاون بين مصر وايطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية تبلغ 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدلا من دفعها إلى الجانب الإيطالي، مشيرة إلى أن مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالاقصر سيدعم برنامج التعليم القومى من خلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى المدارس وتحويل 139 مدرسة من المدارس المجتمعية إلى مراكز لتقديم الخدمات المتكاملة وذلك من خلال تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات، وستساهم هذه الحزمة المتكاملة للمشروع فى مساندة الأسر على مقاومة الصدمات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين فرص العمل خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمى نتيجة فيروس كورونا المستجد.


وذكرت الوزيرة، أن مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالاقصر سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، وذلك فى اطار الشراكة التنموية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمى، وسيساهم هذا المشروع فى تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة وهي الهدف القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين حيث يركز المشروع على الفتيات بنسبة 60 % ضمن طلاب المدارس المجتمعية، وعقد الشراكات بين مصر وايطاليا والأمم المتحدة لتنفيذ هذا المشروع.


وقال منجيستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر:"يعمل برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة بمصر على مساندة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لدعم فئات المجتمع الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كرونا المستجد، وذلك بدعم وزارة التعاون الدولي لانشطة البرنامج التى تهدف إلى خدمة المجتمعات والفئات الاكثر احتياجا من خلال برنامج تبادل الديون الايطالية المصرية والذي سيمكننا من البدء الفورى في دعم بناء قدرات تلك المجتمعات الاكثر احتياجا لكي تتصدى للأثر السلبي لفيروس كورونا المستجد على احوال سبل المعيشة واحوال الامن الغذائى الخاص بهم"، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعتمد اعتمادا كبيرا على الدعم المقدم من الحكومة المصرية وتمويل الجهات المانحة ليتمكن البرنامج من التوسع في تنفيذ انشطته الداعمة للفئات الاكثر احتياجًا بالتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية المعنيين.
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