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رياضة

مصدر مقرب من اللاعب:حسين بن عيادة تلقى اتصالات من الزمالك

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:40 ص
حسين بن عيادة
حسين بن عيادة
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محمد السعيد
كشف مصدر مقرب من الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة، من الانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر لـ صدى البلد، أن حسين بن عيادة تلقى اتصالات من الزمالك والترجي التونسي والرجاء المغربي، خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر، ان اللاعب لم يتلق اي اتصالات من جانب النادي الاهلي.

وأضاف المصدر، أن اللاعب ما زال متردد بشأن وجهته المقبلة، ولم يحسم وجهته بعد.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع ظهير أيمن قوي، لتعويض رحيل التونسي حمدي النقاز، الذي فشخ تعاقده مع الزمالك في شهر ديسمبر الماضي.

وخاض بن عيادة، 19 مباراة في الدوري الجزائري هذا الموسم، بمجموع دقائق لعب 1676 دقيقة، وشارك اللاعب أساسيًا في 86 % من المباريات الـ 19، وكان مجموع ما لعبه 85 % من عدد الدقائق التي خاضها الفريق. 

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