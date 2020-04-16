محمد صلاح يقترب من دخول قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز

نشرت شبكة "ESPN" العالمية، قائمة باللاعبين المرشحين لدخول قائمة المشاهير، الخاصة بالمنصة العالمية، عن أساطير كان لهم تأثير في الدوري الإنجليزي.





وضعت الشبكة العالمية الخماسي "محمد صلاح، وسيرجيو أجويرو، وواين روني، ودافيد سيلفا، وإيدين هازارد" للدخول في قاعة المشاهير، التي دشنتها لتضم أساطير الدوري الإنجليزى.





وتضم قاعة المشاهير أساطير، مثل تيري هنري وآلان شيرار، وراين جيجز، وبول سكولز، وستيفن جيرارد، ولكن جميعهم اعتزلوا كرة القدم.





وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن الخماسي المرشح للدخول ضمن قاعة المشاهير، لا يزال يمارس كرة القدم، ولكن من المرجح أنهم سيكون لكل منهم مكانة في قاعة المشاهير مستقبلًا.



