AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع قياسي.. المغرب يسجل 227 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:03 م
المغرب يسجل 227 إصابة
المغرب يسجل 227 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الخميس، تسجيل 227  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع "اليوم 24" المغربي، وقالت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 2251 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بعد تسجيل  227 حالة جديدة.

وأشارت الصحة المغربية إلى  ارتفع عدد الوفيات إلى 128 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة واحدة، بينما ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 247 حالة، بعد تسجيل 18 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ  9182 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الصحة المغربية: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 6 أشخاص وإصابة 225

المغرب يعلن ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا

المغرب يسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات فيروس كورونا

خلال 3 ساعات.. المغرب تسجل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ كورونا

المغرب يعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا إلى 676 حالة

المغرب يسجل 40 حالة وفاة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أمريكا تدرس إعادة فتح المحال التجارية والمقاهي رغم تفشي كورونا

البضاعة في الكمامة.. تجار المخدرات يستغلون كورونا في عمليات التهريب

بعد تصريحاتها الأخيرة.. محمود العسيلى يهاجم داليا البحيرى

اليابان تعلن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمواجهة كورونا

على رأسهم الزمالك.. 7 أندية تتمسك بإلغاء الدوري الممتاز

فى عيد ميلاد روجينا.. عمرها الحقيقى وسبب انفصالها 6 أشهر عن زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلبها من الوزيرة.. تشغيل وحدة PCR كاشفة لفيروس كورونا بسوهاج

تكونت من انفجار بركاني.. قصة دولة أفريقية رسمت الطبيعة ملامحها

بعد طول انتظار.. تسريب سعر سيارة كاديلاك اسكاليد 2021