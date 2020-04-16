ارتفاع قياسي.. المغرب يسجل 227 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الخميس، تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقا لموقع "اليوم 24" المغربي، وقالت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 2251 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بعد تسجيل 227 حالة جديدة.





وأشارت الصحة المغربية إلى ارتفع عدد الوفيات إلى 128 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة واحدة، بينما ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 247 حالة، بعد تسجيل 18 حالة شفاء جديدة.





وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 9182 حالة.





وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.