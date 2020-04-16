AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يرفع وفيات إيطاليا إلى 22 ألفًا بعد تسجيل 525 في 24 ساعة

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:35 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 525 حالة وفاة اليوم بسبب فيروس كورونا المستجد. 

ووفقا لهذه البيانات، ارتفعت أعداد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 22 ألف وفاة بسبب كورونا. 

وعاقبت إيطاليا أكثر من 40 ألف شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح لمدة ثلاثة أيام لانتهاكهم إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بطوارئ مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما افادت به وزارة الداخلية الايطالية.

وافاد بيان وزارة الداخلية انه تم تطبيق عقوبات على عدد قياسي من الأشخاص بلغوا نحو 16545 بسبب مخالفاتهم قواعد الحجر الصحي في في اليوم التالي لعيد الفصح، وهو يوم عطلة في إيطاليا وتقليديًا يوم شواء للإيطاليين.

وتواصل العديد من الدول تنفيذ تدابير الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا الذي أثر أيضًا على الاقتصاد العالمي، ما تسبب في انخفاض كبير في أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم وتعليق الصناعات بسبب العزلة الذاتية الجماعية وحالات الإغلاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيطاليا تعلن وفاة خامس مصاب بفيروس كورونا

بعد تفشي كورونا في البلاد.. إيطاليا تفرض حجرا صحيا على جميع مدنها.. رئيس الوزراء: نمر بأحلك أوقاتنا.. إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القواعد.. وشغب في السجون بعد منع الزيارات

بسبب كورونا.. هولندا والنمسا تقيدان حركة التنقل مع إيطاليا

بسبب كورونا..مدينة البندقية الإيطالية فارغة تماما بعد الإغلاق العام.. فيديو

وفيات إيطاليا تقترب من 11 ألف حالة بسبب كورونا

قرار جديد من إيطاليا لمواجهة تفشي كورونا

ترشيحاتنا

المخابرات الأمريكية تحقق في تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني..فيديو

بسبب كورونا.. إجراء وقائي سعودي لمن هم أقل من 15 عاما

إجراءات الجمعة والسبت .. رسائل رئيس الوزراء لـ المصريين

الكاف يحدد 3 مواعيد جديدة لمباراتى الأهلى والزمالك فى أبطال إفريقيا

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "طارق 40" بالمنطقة الشمالية العسكرية .. صور

إبراهيم فايق يعتذر لـ جماهير الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما

كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها

لمحاربة فيروس كورونا.. نوع غير متوقع من قشور الخضراوات يعزز المناعة