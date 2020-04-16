استياء محافظ دمياط من تراكم القمامة.. وتعليمات صارمة للوحدات المحلية

خلال مرورها بمنطقة عزبة العمال بقرية السنانية ، أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليمات، لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمسئولين بالوحدة بالدفع فورًا بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة بالمنطقة وكذلك شفط مياه الصرف الصحي المتراكمة بها موجهة بالوقوف على سبب تلك المشكلة وحلها على الفور وأبدت استياءها من تراكم القمامة ومياه الصرف الصحى بعزبة العمال.





ووجّهت محافظ دمياط برفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام والتصدى لها بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المُخالفين، وكذلك إلزام مالكى الأراضى الفضاء بإحاطتها بسور من الجمالون طبقًا لما تم اتباعه بعدد من المناطق.





على جانب آخر، تابعت الدكتورة منال عوض أعمال الرصف بالأسفلت للطريق الواقع بامتداد شارع 306 وذلك بعد الانتهاء من أعمال تغطية ترعة جنابية العنانية بطول 200 متر.





وأوضحت انه سيتم تنفيذ تلك العملية وفقا للمعايير الفنية المقررة فى هذا الشأن وكذلك إنشاء بلدورات على جانب الطريق للبدء في إنشاء المرحلة الثانية من مشروع 306 والذى يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب ومتنزه ترفيهى للمواطنين.