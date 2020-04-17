فيديوجراف.. كيف ردت الصين على اتهامات أمريكا بشأن معامل ووهان؟

وسط تزايد الاتهامات والشكوك حول احتمال خروج فيروس كورونا الذي طال حتى الآن أكثر من مليوني شخص حول العالم من مختبر في ووهان تم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور.

ردت الصين نافية الأمر جملة وتفصيلًا يأتي هذا بعد دعوات أميريكية متكررة للصين بالتصرف بشفافية في تلك القضية الصحية التي خضت ولا تزال العالم برمته.





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ولمزيد من التفاصيل حول كيف ردت الصين على اتهامات أمريكا حول معامل ووهان؟، تابعوا الفيديوجراف التالى.