AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. كيف ردت الصين على اتهامات أمريكا بشأن معامل ووهان؟

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:46 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان عبداللطيف

وسط تزايد الاتهامات والشكوك حول احتمال خروج فيروس كورونا الذي طال حتى الآن أكثر من مليوني شخص حول العالم من مختبر في ووهان تم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور.

ردت الصين نافية الأمر جملة وتفصيلًا يأتي هذا بعد دعوات أميريكية متكررة للصين بالتصرف بشفافية في تلك القضية الصحية التي خضت ولا تزال العالم برمته.


أقرأ أيضًا:

فيديوجراف.. نجاة فنانة وشقيقتها من ماس كهربائي

فيديوجراف.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد .. شاهد

فيديوجراف.. فهمي وحلمي والسعدني يقصفون جبهة محمد رمضان

فيديوجراف.. تفاصيل أوبريت "أنت أقوى"

ولمزيد من التفاصيل حول كيف ردت الصين على اتهامات أمريكا حول معامل ووهان؟، تابعوا الفيديوجراف التالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. الصين ترسل جيشا من البط إلى باكستان.. اعرف السبب

فيديو جراف .. رؤساء ومسئولون كبار في الحجر الصحي

فيديوجراف.. تفاصيل خناقة ريم البارودي مع ريهام سعيد

فيديوجراف.. تفاصيل أوبريت "أنت أقوى"

فيديوجراف.. فهمي وحلمي والسعدني يقصفون جبهة محمد رمضان

فيديوجراف.. نجاة فنانة وشقيقتها من ماس كهربائي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن تولي مدرب برشلونة قيادة الأهلي.. حقيقة توقيع كارتيرون لـ الترجي التونسي.. قرار عاجل بخصوص الأجانب في تونس

للاستغناء عن نيمار.. باريس سان جيرمان يطلب 130 مليون يورو والتعاقد مع 3 لاعبين من برشلونة

الأسود تستغل كورونا وتحصل على حمام شمس.. فيديو

سي إن إن تفضح الارتباك الكارثي لـ تركيا وفشل أردوغان في إدارة أزمة كورونا

وفاة نورمان هنتر أسطورة ليدز يونايتد بفيروس كورونا

أنتم بين أهلكم.. الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل برعاية أسر ضحايا كورونا من جميع الجنسيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحدق يفهم..الأراجوز حكاية فن فرعوني يحمل رسائل سياسية بنكهة ساخرة

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها