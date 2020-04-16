هاني شاكر ضيف خالد الغندور فى قناة نادى الزمالك

نشر الفنان هاني شاكر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يعلن فيها عن ظهوره اليوم علي الهواء مباشرة في برنامج زملكاوي علي قناة نادي الزمالك.





وقد كتب معلقا علي الصورة: اليوم الفنان #هاني_شاكر ضيف المذيع خالد الغندور في برنامج #زملكاوي الساعه 11 مساءا

علي قناة #الزمالك.





ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى: اخيرا هنشوفك تاني .. وحشتنا جدا.. صاحب الفن الراقي.. مستنينك يا فنان.





وقد طرح المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة له تحمل اسم "الجيش الأبيض"، تقديرًا وتكريمًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى فى مواجهة وباء فيروس كورونا .





الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.





من ناحية أخرى، كان الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية الجديدة The Voice Senior، قد تأجل عرضه نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ويضم البرنامج عددا من المدربين هم: هاني شاكر، نجوى كرم، سميرة سعيد، وملحم زين.