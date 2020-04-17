المقرحي: الإخواني غبي وأجهزة الأمن تواجه العناصر الإرهابية.. فيديو

قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن العصابة الإرهابية لا ترغب الخير لمصر ، مضيفا:" الإخواني غبي يحفظ ولا يفهم".





وأضاف المقرحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإخوان يعتقدون أن جهاز الشرطة منشغل في تنفيذ قرارات الدولة لمواجهة كورونا ويستطيعون تنفيذ عمليات إرهابية ولكنهم خاطئين".





وتابع :" الإرهابيين في قطر وتركيا اعتقدوا ان مصر انشغلت في فيروس كرورونا وتركت باب الإرهاب وتسمح للعناصر الإرهابية في تنفيذ عمليات إرهابية كثيرة، مؤكدا أن أجهزة الدولة قوية وتواجه الجماعة الإرهابية عدوة الوطن، وضابط الشرطة أقسم على خدمة الشعب والوطن ".



