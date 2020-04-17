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فن

بالكمامة.. محمد محمود عبد العزيز يتضرع بالدعاء.. شاهد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد محمود عبد العزيز بالصورة وهو يرتدي كمامه قماشيه باللون الأسود وعلق عليها قائلا "يا مسهل يا كريم يا رب، ربنا يكرمنا و يحفظنا و يلطف بينا و يبعد عننا اى شر جميعا ان شاء الله.. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".

وانهالت التعليقات من متابعية علي الصورة وجاء بين "ربنا يحميك" و "ربنا يسترها علينا جميعا" و " منور يا نجم النجوم ".

يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز، شارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين

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