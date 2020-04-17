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مرأة

بفستان أوف شولدر.. ليلى علوي تستعرض أناقتها بجلسة تصوير

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:18 ص
ليلي علوي
ليلي علوي
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هاجر هانئ
نشر المصور الفوتوغرافى خالد فضة صورا جديدة للفنانة ليلى علوى من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

تألقت ليلى علوى فى الصور بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت فستان أبيض طويل اتسم بصيحة الأوف شولدر التى تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز التصميم بقصته المتناسقة مع قوامها.

وتزينت ليلى علوى فى أحدث جلسة تصوير بمجموعة من المجوهرات الفخامة التى منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلى علوى على خصلات شعرها المموج، ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها ولون إطلالتها أيضا.

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