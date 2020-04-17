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حوادث

الداخلية: ضبط ١٦٧٣ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:29 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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مصطفى الرماح - أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واستكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (1673) مخالفة مرورية متنوعة.

وضمت المخالفات ٣٥٣ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و٧١ مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، و٩ دراجات نارية مخالفة، و٨ مخالفات شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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