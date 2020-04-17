AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هندسة حلوان توضح آلية عمل تطبيق تحديد أماكن انتشار فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:34 م
هندسة حلوان تبتكر
هندسة حلوان تبتكر تطبيق .. يعمل على تحديد اماكن انتشار فيروس
Advertisements
كريم ناصر

أعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان أن فريق بحثى بمعمل الأبحاث اللاسلكية صمم وابتكر نظام الكترونى متكامل يدعم عملية التقصى الذاتى والمتابعة للأشخاص المحتمل مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما يساعد فى الحد من انتشار الفيروس.


الفريق البحثي بقيادة الدكتور محمود المسلاوى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات وبمشاركة المهندس عبدالله إبراهيم والمهندس محمد عنانى.


قال الدكتور محمد المسلاوى أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإلكترونية بجامعة حلوان، إن الجميع حاليا يبحث عن فكرة التقصى والبحث عن المخالطين للأمراض والفكرة الرئيسية أن مستخدم التطبيق يسجل النقاط التي يمر بها صاحب الهاتف ولا يمكن أن يتطلع عليها إلا صاحب الهاتف وإذا أصيب صاحب التطبيق يرسل البيانات إلى المنصة الإلكترونية وتفرغ البيانات وتحدد الأماكن التي مر بها خلال 14 يومًا ويبدأ بتذكر الأشخاص الذين خالطهم .



وأضاف أن هذه البيانات تطلعنا على النقاط المهمة التي مر بها الشخص المصاب وتظهر هذه البيانات لدى مستخدمى التطبيق الآخرين ويتم إرسال النقاط إلى كل مستخدمى التطبيق حيث إذا حدث تطابق مكانى وزمانى فمن الممكن أن يكون قد أصيب وعليه أن يتواصل مع وزارة الصحة والسكان ويتم فتح اتصال مباشر مع جهة صحية، ويتم توجيه الشخص إلى الإجراء الصحيح.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصنيع كمامه على ماكينة طباعه ثلاثيه الأبعاد.. تطبيق جديد لطلاب هندسه حلوان

9 قرارات اتخذتها جامعة حلوان للنهوض بالتعليم عن بعد.. ماجد نجم: نسعى لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة

طلاب هندسة حلوان يصنعون كمامة بلاستيكية بتقنية ثلاثية الأبعاد

يتتبع المخالطين..هندسة حلوان تبتكر تطبيقا ذكيا ينبه بأماكن انتشار فيروس كورونا

صيدلة حلوان تتضامن مع العمالة اليومية بالصف.. وطلاب هندسة يبتكرون تطبيقا ينبه من أماكن انتشار كورونا

نظام إلكتروني يكشف الأشخاص المحتمل إصابتهم بكورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

4 سور قصيرة من قرأها 7 مرات يوم الجمعة حفظ نفسه للأسبوع القادم

محامي حمدي النقاز يتقدم بشكوى جديدة ضد مرتضى منصور في الفيفا

جثمان عزة العشماوي يواري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

مشاهد مستفزة.. إعلان صينى يثير موجة غضب الأفارقة.. شاهد

نتائج مبشرة.. القضاء نهائيًا على فيروس كورونا تحت درجة حرارة 92 لمدة 15 دقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة تبرز أنوثتها

تسريب جديد لصور سيارة ام جي mg6 2020 6 الجديدة كليا في الصين

لؤلؤة المحيط.. سيشل جزيرة لن تخرج منها أبدا.. صور