هندسة حلوان توضح آلية عمل تطبيق تحديد أماكن انتشار فيروس كورونا

أعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان أن فريق بحثى بمعمل الأبحاث اللاسلكية صمم وابتكر نظام الكترونى متكامل يدعم عملية التقصى الذاتى والمتابعة للأشخاص المحتمل مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما يساعد فى الحد من انتشار الفيروس.





الفريق البحثي بقيادة الدكتور محمود المسلاوى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات وبمشاركة المهندس عبدالله إبراهيم والمهندس محمد عنانى.





قال الدكتور محمد المسلاوى أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإلكترونية بجامعة حلوان، إن الجميع حاليا يبحث عن فكرة التقصى والبحث عن المخالطين للأمراض والفكرة الرئيسية أن مستخدم التطبيق يسجل النقاط التي يمر بها صاحب الهاتف ولا يمكن أن يتطلع عليها إلا صاحب الهاتف وإذا أصيب صاحب التطبيق يرسل البيانات إلى المنصة الإلكترونية وتفرغ البيانات وتحدد الأماكن التي مر بها خلال 14 يومًا ويبدأ بتذكر الأشخاص الذين خالطهم .









وأضاف أن هذه البيانات تطلعنا على النقاط المهمة التي مر بها الشخص المصاب وتظهر هذه البيانات لدى مستخدمى التطبيق الآخرين ويتم إرسال النقاط إلى كل مستخدمى التطبيق حيث إذا حدث تطابق مكانى وزمانى فمن الممكن أن يكون قد أصيب وعليه أن يتواصل مع وزارة الصحة والسكان ويتم فتح اتصال مباشر مع جهة صحية، ويتم توجيه الشخص إلى الإجراء الصحيح.