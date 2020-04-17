مستقبل وطن ينظم شوادر لبيع اللحوم والخضراوات بمدينة مرسى علم

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر في مدينة مرسي علم شوادر لبيع اللحوم والخضروات الطازجة باسعار مخفضة وذلك ضمن توجهات الحزب في محاربة جشع التجار









قال رمضان الميثاق امين الحزب بالمدينة بأن الفعالية تأتى من باب المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطن البسيط وتماشيًا مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة لشعب عظيم) وأن حزب مستقبل وطن يقف دائما فى كافة الأزمات التى يمر بها المواطن وأننا متواجدون فى الشارع وعلى أرض الواقع.





من جانبه قال طارق القرباوي امين التنظيم بالمدينة إن هذه المبادرة تستهدف توفير اللحوم البلدى بسعر أقل من المعروض للتأثير على التجار بتخفيض الأسعار، مؤكدا دعمه المستمر لمثل هذه المبادرات التي ترفع المعاناة عن المواطن





ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة .