علشان نتجمع من جديد عيد في البيت مبادرة توعوية لخريجى الأزهر بمطروح

أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمطروح، عن تنظيم حملة توعوية لحث المواطنين على البقاء فى منازلهم خلال أعياد الأخوة الأقباط، وشم النسيم، وشراء المواطنين لمستلزمات شهر رمضان، بعنوان "علشان نتجمع من جديد.. عيد فى البيت".





وأوضحت إلهام جلال، منسق عام فرع المنظمة بمطروح، أن هذه الحملة تأتى إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للمنظمة، حيث سيقوم أعضاء المنظمة بالتعاون مع كنيسة السيدة العذراء مريم، ببث فيديوهات توعوية لحث المواطنين على البقاء فى منازلهم والإلتزم بتعليمات وزارة الصحة خلال أعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم والحد من إزدحام الأسواق أثناء شراء المواطنين لمستلزمات شهر رمضان وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية من إنتشار فيروس كورونا فى مصر.



