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أخبار البلد

علشان نتجمع من جديد عيد في البيت مبادرة توعوية لخريجى الأزهر بمطروح

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:03 م
منظمة خريجي الأزهر
منظمة خريجي الأزهر
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محمد شحتة
أعلن فرع المنظمة العالمية  لخريجى الأزهر بمطروح، عن تنظيم حملة توعوية لحث المواطنين على البقاء فى منازلهم خلال أعياد الأخوة الأقباط، وشم النسيم، وشراء المواطنين لمستلزمات شهر رمضان، بعنوان "علشان نتجمع من جديد.. عيد فى البيت".

وأوضحت إلهام جلال، منسق عام فرع المنظمة بمطروح، أن هذه الحملة تأتى إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للمنظمة، حيث سيقوم أعضاء المنظمة بالتعاون مع كنيسة السيدة العذراء مريم، ببث فيديوهات توعوية لحث المواطنين على البقاء فى منازلهم والإلتزم بتعليمات وزارة الصحة خلال أعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم والحد من إزدحام الأسواق أثناء شراء المواطنين لمستلزمات شهر رمضان وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية  من إنتشار فيروس كورونا فى مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن يوم شم النسيم سيطبق عليه نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، وسيتم غلق كامل للحدائق والشواطئ بالإضافة إلى ذلك سيتم إيقاف وسائل النقل العام المترو والسكة الحديد ووسائل النقل النهري وأتوبيس الرحلات.
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