وفاة محمد عصفور القارئ بالإذاعة والتليفزيون عن عمر 82 عاما

توفي اليوم الجمعة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور القارئ بالإذاعة والتليفزيون عن عمر يناهز 82 عاما ومن المقرر أن تشيع جنازته بعد قليل.





وولد الشيخ عصفور، في فبراير عام1938 وعندما وصل إلى سن يستطيع فيه التحدث قام والده بإرساله إلى كتاب قرية ميت الرخا بالمنوفية حيث كان ينتظره هناك، أناس من أهل القرآن تعلموا القرآن وأخذوا يعلمونه للناس كما جاء فى حديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ).





وأتم الشيخ محمد عصفور حفظ القرآن الكريم كاملا وهو ابن تسع سنين ثم تبع مرحلة الحفظ مرحلة التجويد حيث أخذه والده الحاج محمود عصفور إلى قرية شبرا بخوم إحدى قرى محافظة المنوفية، وقدر الله كان فى انتظاره أيضا ليكمل مشواره مع القرآن فضيلة الشيخ مصطفى محمود العانوسى (من علماء القراءات ) .





وأتم الشيخ محمد عصفور تجويد القرآن وهو فى الثالثة عشرة من عمره حيث أجازه الشيخ مصطفى العانوسى، فى التحفة والجزرية ورسالة ورش ورسالة حمزة من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة.



