الفرار في البيوت.. خطيب المسجد النبوي: وصية رسول الله في زمن الآفات والمخاطر

قال الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إن أن من مقاصد الإسلام حفظ النفس ومجانبتها كل عدوى، فقال صلى الله عليه وسلم-: «فر من المجذوم فرارك من الأسد».





وأوضح «القاسم» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، أن الفرار في البيوت في زمن الآفات والمخاطر فيه حفظ وسلامة ، منوهًا بأن من قصرت أعماله الصالحة لعذر فأجره على الله وهو ذو الفضل العظيم.





واستشهد بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال "إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر".





وأضاف: "إن التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه نهج المرسلين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة", حاثا على الإكثار من الطاعات وتقوى الله تعالى قال سبحانه: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا».





وتابع: "إن السبل إذا انقطعت والمحن اشتدت وتعلق العباد بالله أذن الله بانفراجها ففي الحديث عن أبي رزين قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ ، وَقُرْبِ غِيَرِهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ يَضْحَكُ الرَّبُّ، قَالَ: (نَعَمْ) ، قُلْتُ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا".





وبين أن الله تعالى ينزل مع الضراء سراء فهذا رمضان موسم الخيرات يرتقبه المسلمون والنفوس مليئة بالبشرى فهو خير شهور العام وأن خير ما يستقبل به شهر رمضان هو الإكثار من ذكر الله تعالى والعزم على اغتنام ساعاته بالإقبال على الطاعة وتلاوة القرآن.



