AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كفيلة بزوال الغمة.. 4 أعمال من أعظم أسباب رفع الوباء ويستهين بها الكثيرون

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:01 م
كفيلة بزوال الغمة..
كفيلة بزوال الغمة.. 4 أعمال من أعظم أسباب رفع الوباء
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن الله عز وجل جعل في الكون سننا لا تتبدل ولا تتحول، مستشهدًا بقوله تعالى : «فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا».

اقرأ أيضًا..
يكشف الله بها الكرب ويرفع الوباء ويغفر الذنوب.. 11 عملا من صنائع المعروف
وأوضح «القاسم» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن من سنن الله ابتلاء عباده بالسراء ليشكروه وبالضراء ليرجعوا إليه، فقال تعالى: «وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ»، والله تعالى يظهر عظمته وقوته وقدرته لعباده ليعظموه ويوحدوه ويذلوا له.

 وأضاف أن الله تعالى أمر عباده بالتفكر فيما يحدث بالكون وتدبر حوادثه قال تعالى «قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، وقال في محكم التنزيل «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».
 
وتابع: أن حسن الظن بالله في حكمه وتدبيره ولطفه بعباده ورأفته بهم من أعظم أسباب رفع البلاء ففي الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي»، منوهًا بأن التوكل على الله وتفويض الأمور إليه في إزالة الغمة وفعل الأسباب مع التوكل على الله مما جاء به الشرع كفيل بزوالها.

واستشهد بقوله تعالى: «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»، وقال «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ»، مبينًا أن من مقاصد الإسلام حفظ النفس ومجانبتها كل عدوى قال صلى الله عليه وسلم-: «فر من المجذوم فرارك من الأسد».

اقرأ أيضًا..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عن فيروس كورونا.. خطيب المسجد النبوي: الله يستعتبكم به ويعظكم فأرضوه وتوبوا إليه

حث عليهما القرآن.. أمران للنجاة من البلاء

حسنة واحدة يستهين بها الكثيرون تدخلهم الجنة.. البحوث الإسلامية: اغتنمها بهذا العمل

دعاء رفع البلاء وأعظم الأسباب لإزالة الغمة

احذر الاستهانة به.. هذا الأمر من أركان الإيمان الستة ويغفل عنه كثيرون

فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.. 17 حقيقة عنها قد لا تعرفها

ترشيحاتنا

كيفية مكافحة الخفافيش عند ظهورها بأى مكان.. تفاصيل

شطة: الأهلي والزمالك لم يوافقا على النظام المقترح لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا

وزارة الصحة تحث المواطنين على التبرع بـ الدم

4.5 مليار شخص قيد إجراءات العزل والإغلاق من حول العالم

بعد فضيحة التشخيص.. إسرائيل توقف فحوصات كورونا بمعهد وايزمان

نادٍ قطري يقترب من خطف الصفقة الحلم للأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من ابو هشيمة.. 10 صور تبرز أنوثة ياسمين صبري

عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى بحضور أفراد الأسرتين

بسبب وباء كورونا.. وفاة ثلاثينية بعد أيام من استقبال مولودتها الثالثة