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فن

شاهد.. أول تعليق من ياسمين صبري بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " و علقت علي الصورة بثلاثة قلوب بالاضافة الي تاريخ اليوم 17/4/2020

الجدير بالذكر ان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عقد قرانه على النجمة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة خطفت الأنظار مرتدية فستانا أنيقا باللون الابيض بالكرانيش البسيطة , وارتدت بعض المجوهرات الأنيقة في الرقبة واليد.

واعتمدت على بعض اللمسات الجمالية الرقيقة التي تبرز ملامحها الرقيقة مع ترك شعرها الاسود منسدلا على كتفيها.



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17/4/2020 ❤️❤️

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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