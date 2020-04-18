توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 18/4/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 18 أبريل 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





برج الحمل:



مهنيًا: يكون الفلك اليوم بجانبك فستفيد من الجوّ الذي يهبك الهناء والسعادة وبعض الأخبار الحلوة والعمليات المالية الناجحة

عاطفيًا: فتور بسيط في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وتعود الأمور إلى سابق عهدها

صحيًا: عليك الابتعاد عن التدخين سريعًا، والإقدام على هذه الخطوة بات ملحًّا جدًا







برج الثور:



مهنيًا: مغامرة جديدة تلوح في الأفق على الصعيد المهني ، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة

عاطفيًا: تنهال عليك الأخبار الجميلة، ما يساعدك على تثبيت عرى علاقتك بالشريك بما يتناسب مع أهدافكما

صحيًا: البحث عن المتاعب يرهق أعصابك، إحذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهو قد يحمل الكثير من المصاعب





برج الجوزاء:





مهنيًا: يحذرك الفلك اليوم حيث من الممكن ان تمر بحال من الاضطراب والقلق على المستقبل،لكن لا تخف يعود التفاؤل المعهود والنجاح

عاطفيًا: استنتاجاتك الشخصية توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقًا بسببك، فبادر إلى تخليصه منه

صحيًا: أخلد إلى النوم باكرًا، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك





برج السرطان:





مهنيًا: يبشرك اليوم بمشاريع كثيرة ومهمة، لكن تريث بعض الشيء قبل أن تتخذ قراراتك وادرس اي موضوع جيدا قبل اتخاد اي قرار

عاطفيًا: توقع قلقًا وشعورًا بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، وقد تتخذ قرارات تثير الدهشة

صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي على حساب بعض الأمور السطحية والسخيفة





برج الاسد:





مهنيًا: تتبدّل معطيات على الصعيد المهني وتتلقى اقتراحًا أو عرضًا يسبب لك بعض القلق لكن لا تخف ف المستقبل القريب هناك اخبار تسعدك

عاطفيًا: حاول أن تتقرّب أكثر من الشريك، فهذا يريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بالمستقبل

صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالصحة وطبق الحلول التي تقدمها للتخلص من المشاكل الصحية

برج العذراء:





مهنيًا: تعرف يومًا مزدهرًا مليئًا بالمفاجآت والدعوات والمناسبات على الصعيد المهني ، وتترك أينما حللت انطباعًا مميزًا وتلفت الأنظار

عاطفيًا: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود

صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو الى البحر





برج الميزان





مهنيًا: حاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، ولكن بعيدًا عن الالتباس والمشكلات، واعمل بصمت فلا داعي للجهر بما تقوم به

عاطفيًا: بعض التنازلات تؤسس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق ومستقر

صحيًا: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك





برج العقرب:





مهنيًا: يتحدث اليوم عن أرباح ومكتسبات فى جميع المجالات، لكن حذارى من التسرع حتى لا تخسر كل ما ربحته يا عزيزي

عاطفيًا: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقرّبه منك ويبعد الخلل في العلاقة

صحيًا: حاول أن تستغل هذا الشهر كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك





برج القوس:





مهنيًا: كُن حذرًا جدًا ولا تُعطِ ثقة مطلقة و غير مدروسة، وسريعا يعود الاستقرار فلا تخف فانت تعيش يوم مستقر مهنيا

عاطفيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخّر تقدّم خطواتك المستقبلية مع الشريك

صحيًا: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية، فتمارس المشي أسبوعًا ثم تتوقف مكتفيًا بما تشعر به





برج الجدي





مهنيًا: إحذر عمليات مالية مهددة ولا تتصرف من دون استشارة، قد تحتاج إلى نصيحة، وثمة من هو مستعد للمساعدة

عاطفيًا:انفراجات مهمّة تطال وضعك العاطفي، وهذا ما يؤدي الى مستقبل اكثر استقرارًا واشراقًا

صحيًا: إذا حصلت على إجازة، عليك التوجه إلى أي مكان يشعرك بالراحة جسديًا وصحيًا





برج الدلو:





مهنيًا: تستعيد نشاطك وثقتك بنفسك وتنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع المهنية وتستعيد مكانتك فى العمل

عاطفيًا: الظروف الحالية تفرض عليك بعض الحذر، لكن ذلك سيتبدل لمصلحتك والشريك لاحقًا

صحيًا: لا تكثر من تعريض نفسك لأشعة الشمس أكثر من اللازم، وإلا عرضت بشرتك للأذى





برج الحوت:





مهنيًا: احذر اليوم من افتعال المشاكل على الصعيد المهني ، الوقت غير ملائم لذلك إطلاقًا فاضبط اعصابك احسن لك ياعزيزي

عاطفيًا: قد تطالك بعض الانتقادات بشأن العلاقة المتراخية، لكنها في الواقع موجهة إلى الشريك المقصّر تجاهك

صحيًا: تقاوم كل المغريات التي قد تسيء إلى صحتك، وتتخلى عن عاداتك السابقة

