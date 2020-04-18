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أخبار العالم

ترامب: نتوقع وفاة 60 ألف شخص في أمريكا بسبب كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يتوقع وفاة 60 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف ترامب خلال الإفادة الصحفية اليومية التي يعقدها بالاشتراك مع خلية الأزمة المسئولة عن مكافحة كورونا: "الوكالات الحكومية تعمل بالتعاون مع دول أخرى للعثور على علاجات للمرض".

وتابع: "أنقذنا ملايين الأرواح بسبب قراراتنا ولكن ندفع الثمن بالاقتصاد لكننا نجري أربعة فحوص حاليًا للأجسام المضادة للكشف عمن أظهروا أعراض المرض ومن لم يظهروا أي مؤشرات للإصابة".

واستطرد قائلًا: "لو لم نقم بأي شيء كان سيصبح عداد الموتى بالملايين، ومتأكد أن بعض الولايات ستنجح في إعادة فتح اقتصادها خلال الأسابيع المقبلة".









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