كن منصفا... نصيحة الأبراج لمواليد ١٨ ابريل

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد ١٨ ابريل

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 18 أبريل فإن ذلك يعني أن لديك شخصية متكاملة ولديك إصرار وروح قتالية.. أنت أيضا عاطفي ومتحمس ومحارب ومعتد بنفسك وتتعلق بالأهل والأقارب والأولاد.



نصيحة:



هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.