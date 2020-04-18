AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تشريعية النواب: إدخال تعديلات على قانون الطوارئ لمواجهة وباء كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 12:37 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة تقوم بتعديلات الطوارئ في إطار المشاركة في معركة الوعي، موضحا أن "قانون الطوارئ عندما صدر كان عام  ٥٨ والتعديلات  تمت ٢٠١٧".

وأضاف الطماوي، خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية، أن التعديلات السابقة كانت تتبلور حول فكرة الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة ومواجهة الأخطار التي تواجه الأمن العام، ولم يخطر بذهن أحد فكرة العودة لأزمة الأوبئة في الوقت الذي يجتاح الفيروس العالم، وحتى الآن لم يتم اكتشاف لقاح، وهنا جاءت فكرة تعديل الطوارئ لمواجهة الظروف الحالية.

وأوضح أن التعديلات بمثابة الظهير لبعض القرارات التي في ظل المواجهات التي تقوم بها الدولة، لافتا إلى أن الظروف اقتضت على سبيل المثال تعطيل المحاكم بما يشكل تقييدا لحق التقاضي، والأمر يتطلب اتخاذ القرارات وتقييد النص القانون العام. 

فيما قال النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية: "لم نر أي استغلال لحالة الطوارئ في تقييد حرية المواطن.. النظام الحالي  طهر السمعة السيئة للطوارئ والذي تم استخدامه استخداما سيئا في عهود سابقة".

وأوضح حسب الله، أن التعديلات على الطوارئ تساهم في تجاوز مصر الأزمة التي نعيشها، مؤكدا: "لا نملك رفاهية تأجيل القانون ونحن في حاجة للانتهاء من التشريع لعرضه على جلسة الثلاثاء".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنهاء خدمة وفقدان الاعتبار.. تشريعية النواب تفند تعديلات قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.. فيديو

النواب يواصل جهوده التشريعية لتضييق الخناق على الإرهاب وعناصره.. الأعضاء يوافقون على تعديلات جديدة بالكيانات الإرهابية ويرفض ضم القنوات الفضائية.. ويوسع دائرة الأموال المستهدفة

مطالب بإعادة النظر في قرارات البنك المركزى بشأن تخفيض الفائدة وتقييد السحب والإيداع

ترشيحاتنا

اكتشاف خطير.. فيروس كورونا يظل خامدا في أجسام المتعافين

عايزين نختفى بس علشان يبانوا.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

ابنة شقيقة راغب علامة تروى تفاصيل معاناتها بعد إصابتها بـ كورونا.. شاهد

هذا الذكر سبب لتفريج الكرب وإزالة الهم.. فأطلق به لسانك

باحثون بجامعة كامبريدج: تفشي فيروس كورونا بدأ في 13 سبتمبر الماضي

بعد زواجها من أبو هشيمة .. تعرف على أسعار فساتين ياسمين صبرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور