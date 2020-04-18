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رياضة

مهاجم ليفربول القادم.. تيمو فيرنر يبدأ تعلم اللغة الإنجليزية

السبت 18/أبريل/2020 - 03:04 م
تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
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محمد السعيد
بدأ تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني بتعلم اللغة الإنجليزية، وسط تكهنات باقترابه من الانضمام إلى نادي ليفربول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " سبورت إكسبريس" الإنجليزية، أن تيمر فيرنر بدأ تعلم اللغة الإنجليزية، بعد اهتمام ليفربول مؤخرا بعملية ضمه، من أجل تدعيم خط الهجوم.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يرى أن تيمو فيرنر لديه كل الصفات ليكون جزءا من هجومهم للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن فيرنر أكد مؤخرا أن سعيدا بارتباط اسممه بالانضمام إلى ليفربول، خلال الصيف القادم.

وكانت تقارير أشارت مؤخرا أن يورجن كلوب يرغب في عقد جلسة مع تيمو فيرنر، لحسم انتقاله إلى ليفربول.

وشارك تيمو فيرنر مع لايبزيج في 25 مباراة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهما 21 هدفا، وصنع 7 آخرين.
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