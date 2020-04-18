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لمواجهة كورونا.. حقن الإنسان ببروتينات خادعة كطعم للفيروس.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 03:01 م
لمواجهة كورونا..
لمواجهة كورونا.. حقن الإنسان ببروتينات خادعة كطعم للفيروس
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ريهام فيكتور
عرضت فضائيى سكاى نيوز فيديو افادت فيه عن حقن الانسان ببروتينات خادعة تستخدم كطعم لفيروس كورونا .

يعتقد العلماء بجامعة ليستر البريطانية، أن الفيروس الذي يسبب COVID-19 يدخل الجسم من خلال مستقبلات على سطح الخلايا في المسالك الهوائية ، والمعروفة باسم مستقبلات ACE-2.

ووفقا للعلماء، فإن ذلك يوفر بوابة لمجرى الدم ويسهل العدوى، لذا يفكرون الآن فى حقن الأشخاص ببروتينات مزيفة لجذب الفيروس التاجي، وخداعه في التمسك بعقار بدلًا من أنسجة الرئة.
 
وحسب ديلى ميل، يعمل فريق من الباحثين في جامعة ليستر على إنتاج البروتينات التي تحاكي مستقبلات ACE-2 ولكنها أكثر جاذبية للفيروس، ويمكن أن يؤدي ذلك ، من الناحية النظرية ، إلى تشتيت الفيروسات وامتصاصها إذا دخلت الجسم، مما قد يمنع من تطوير أعراض COVID-19.وقد تم وصف العلماء هذا النهج بأنه قد يكون “أمل ضد الوباء المروع”.

وقال البروفيسور نيك بريندل من جامعة ليستر: “من خلال إنشاء بروتين خادع كطعم جذاب للفيروس ، فإننا نهدف إلى منع قدرة هذا الفيروس على إصابة الخلايا وحماية وظيفة مستقبلات سطح الخلية، وإذا نجح هذا النهج ، فقد يكون لديه القدرة على منع حالات جديدة من هذا المرض الفتاك في جميع أنحاء العالم.”

وقد عثر العلماء على مستقبلات ACE-2 على سطح الخلايا في جميع أنحاء الجسم ، ولكن يبدو أن تلك الموجودة داخل الرئتين والمجاري الهوائية هي تلك التي يستهدفها الفيروس التاجي.

في أماكن أخرى من الجسم ، يتم استخدام المستقبلات لتنظيم ضغط الدم ، ولكن وظيفتها داخل الرئتين ليست مفهومة جيدا.

منذ اكتشاف أن مستقبلات ACE-2 هي نقطة دخول الفيروس ، كان العلماء يائسين لإيجاد طريقة لتسليحهم لوقف الفيروس، ومع ذلك ، هناك طرق مختلفة. يعمل العلماء مثل هؤلاء في ليستر على طعم مستقبلات ACE-2 لخلط الفيروس القاتل.
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