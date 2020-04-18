لمواجهة كورونا.. حقن الإنسان ببروتينات خادعة كطعم للفيروس.. فيديو

عرضت فضائيى سكاى نيوز فيديو افادت فيه عن حقن الانسان ببروتينات خادعة تستخدم كطعم ل فيروس كورونا





يعتقد العلماء بجامعة ليستر البريطانية، أن الفيروس الذي يسبب COVID-19 يدخل الجسم من خلال مستقبلات على سطح الخلايا في المسالك الهوائية ، والمعروفة باسم مستقبلات ACE-2.





ووفقا للعلماء، فإن ذلك يوفر بوابة لمجرى الدم ويسهل العدوى، لذا يفكرون الآن فى حقن الأشخاص ببروتينات مزيفة لجذب الفيروس التاجي ، وخداعه في التمسك بعقار بدلًا من أنسجة الرئة.

وحسب ديلى ميل، يعمل فريق من الباحثين في جامعة ليستر على إنتاج البروتينات التي تحاكي مستقبلات ACE-2 ولكنها أكثر جاذبية للفيروس، ويمكن أن يؤدي ذلك ، من الناحية النظرية ، إلى تشتيت الفيروسات وامتصاصها إذا دخلت الجسم، مما قد يمنع من تطوير أعراض COVID-19.وقد تم وصف العلماء هذا النهج بأنه قد يكون “أمل ضد الوباء المروع”.





وقال البروفيسور نيك بريندل من جامعة ليستر: “من خلال إنشاء بروتين خادع كطعم جذاب للفيروس ، فإننا نهدف إلى منع قدرة هذا الفيروس على إصابة الخلايا وحماية وظيفة مستقبلات سطح الخلية، وإذا نجح هذا النهج ، فقد يكون لديه القدرة على منع حالات جديدة من هذا المرض الفتاك في جميع أنحاء العالم.”





وقد عثر العلماء على مستقبلات ACE-2 على سطح الخلايا في جميع أنحاء الجسم ، ولكن يبدو أن تلك الموجودة داخل الرئتين والمجاري الهوائية هي تلك التي يستهدفها الفيروس التاجي.





في أماكن أخرى من الجسم ، يتم استخدام المستقبلات لتنظيم ضغط الدم ، ولكن وظيفتها داخل الرئتين ليست مفهومة جيدا.





منذ اكتشاف أن مستقبلات ACE-2 هي نقطة دخول الفيروس ، كان العلماء يائسين لإيجاد طريقة لتسليحهم لوقف الفيروس، ومع ذلك ، هناك طرق مختلفة. يعمل العلماء مثل هؤلاء في ليستر على طعم مستقبلات ACE-2 لخلط الفيروس القاتل.