كل وقت و له أدان .. محمد محمود عبد العزيز في أحدث ظهور

وظهر محمد محمود عبد العزيز بالصورة وهو يرتدي ملابس كاجول شتوية وعلق عليها قائلا "كل وقت و له ادان... ربنا كبير اوى (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".

وظهر محمد محمود عبد العزيز بالصورة وهو يرتدي ملابس كاجول شتوية وعلق عليها قائلا "كل وقت و له ادان... ربنا كبير اوى (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".

يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز، شارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين



