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فن

كل وقت و له أدان .. محمد محمود عبد العزيز في أحدث ظهور

السبت 18/أبريل/2020 - 04:58 م
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
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محمد بدران

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر محمد محمود عبد العزيز بالصورة وهو يرتدي ملابس كاجول شتوية وعلق عليها قائلا "كل وقت و له ادان... ربنا كبير اوى (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".


يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز، شارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين

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كل وقت و له ادان... ربنا كبير اوى شكرًا @forsh_focus_photographer . شكرًا @zizosalon . شكرًا @ahmedalsheerif . (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia

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