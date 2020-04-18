مأساة ملاك الزبيدي.. شابة عراقية تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد حرق نفسها بسبب عنف الزوج

ملاك حيدر الزبيدي فتاة عراقية عشرينية أشعلت النار في نفسها في فيديو أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها لعنف منزلي من قبل زوجها الذي تم اتهامه بتعنيف زوجته بشكل قاسي في جريمة تحولت إلى قضية رأي عام بالعراق.





وبعد صراع ملاك القصير مع حروقها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد أن توقفت وظائف جسدها نتيجة الحروق البالغة التي نالت من جسدها المعذب، فجر اليوم السبت.





وفي حالة من الحزن والأسى على حال ملاك كشفت نورا الزبيدي، أخت الفتاة العشرينية التي هزت قصتها العراق، وتحولت إلى رأي عام يتعلق بالانتهاكات اللاحقة بالمرأة في بعض المناطق العراقية، وحول العالم أيضًا، فيسبوك، عن رحيل ملاك عن الحياة، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيسبوك.





وبدأت قصة ملاك حين ظهرت في فيديو مألم وهي تصرخ من ألم حروقها داخل مستشفى عراقية، بعد أن نقلت إليها فور إشعال النار بجسده، في مشهد مدوي أثار الرأي العام العراقي يوم الأحد الماضي.





وسعت ملاك بحسب وسائل الإعلام العراقية، إلى إشعال النار بجسدها، بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها وذلك بعد نشوب شجار فيما بينهما تصاعد إلى اعتداء الزوج عليها دون رحمة.





الغريب في الأمر أن الزوج ظل يشاهد ملاك وهي تشعل النار في نفسها دون أن يبرح مكانه ، ليدخل والد ملاك ويطفئ جسدها المشتعل.





بعد انتشار مقاطع الفيديو، تطورت القصة بشكل كبير، لتصبح قضية رأي عام في العراق، خصوصا بعد تداول معلومات أن الزوج المعتدي ضابط مسؤول.





وبحسب موقع قناة العربية، كشفت والدة ملاك التى رحلت عن الحياة فجر اليوم، أن في البداية رفض الأب منعها من زيارة ابنتها، ولم يوضح لها سبب اشتعال الحريق بجد ابنتها.





وحين ذهبت الأم إلى المستشفى ابلغاتها، أسرة زوج ابنتها، أن ملاك بخير ولكن حين سمعت أنين وأوجاع ابنتها أصرت على رؤيتها، لتجد كامل جسدها مغطى بالشاش، في مشهد صادم ارعب الام.





وحين استطاعت ملاك الكلام، أبلغت أمها إن شجارا عنيفا وقع بينها وبين زوجها، فأقدم الأخير على ضربها ضربا مبرحا، مشيرة إلى أن آثار الكدمات ما زالت موجودة على جسدها، فهربت منه إلى حديقة المنزل وهددته بحرق نفسها إلا أنه لم يبالى فسكبت البنزين وأشعلت جسدها.





لتنتهي قصة ملاك المأسوية، بعد لفظ أنفاسها الأخيرة التي شهدت معاناة تكشف العنف الذي تتعرض إليه بعض من النساء في العراق.