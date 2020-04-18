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أخبار البلد

السيسى لـ برهم صالح: مصر تدعم أمن واستقرار العراق الشقيق

السبت 18/أبريل/2020 - 08:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق".

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن  الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس العراقي على تكليف  مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة مع التمنيات بالتوفيق في مهمته، مؤكدًا  دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى أهمية الدور العربي للعراق، والتطلع للتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين. 

من جانبه، أشاد الرئيس العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، مؤكدًا حرص العراق المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

وقد شهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، إلى جانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الوطني في البلدين لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وبحث إمكانية تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة في هذا الإطار بين أجهزة الرعاية الصحية بالدولتين الشقيقتين.
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